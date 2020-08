Meteo di inizio agosto 2020: in arrivo temporali e grandine

Le previsioni meteo di inizio agosto 2020: in arrivo temporali e grandine sull’Italia. Ecco dove.

Il mese di agosto è iniziato all’insegna del caldo bollente e afoso un po’ in tutta Italia, con temperature intorno ai 40 gradi, specialmente in città e in pianura. La variabilità del tempo di questa estate, dopo aver interessato giugno e luglio, si farà sentire anche nel mese di agosto, quasi a guastare le vacanze già rovinate dall’epidemia di Covid-19. Se le piogge porteranno l’agognato ristoro, si dovranno abbandonare spiagge e luoghi all’aperto.

La settimana che inizia con lunedì 3 agosto sarà caratterizzata da piogge e temporali intensi, anche con grandinate, su buona parte d’Italia e non solo al Nord. Ecco che tempo ci aspetta.

Meteo di inizio agosto: le previsioni sull’Italia

La prima settimana di agosto, dopo il weekend torrido da bollino rosso, è iniziata con nuovi temporali al Nord Italia. Il maltempo è portato da una perturbazione in arrivo dall’Oceano Atlantico e che è arrivata anche in Italia. Le precipitazioni sul Nord Italia si estenderanno nel corso della giornata al Centro, su Toscana, Umbria e Marche interne, con alcuni fenomeni che raggiungeranno anche parte delle regioni meridionali. Al Sud, tuttavia, prevarrà ancora l’anticiclone, con tempo più stabile salvo qualche annuvolamento.

Piogge e temporali in arrivo lunedì 3 agosto rinfrescheranno l’aria, spazzando via l’ondata di caldo africano che ha raggiunto la Penisola tra fine luglio e inizio agosto. Allo stesso tempo, però, è atteso un brusco calo delle temperature, con shock termico anche di 10 gradi. Gli sbalzi termici potranno creare delle grandinate, associate ai temporali. Il caldo resisterà invece sul versante ionico, come annuncia il servizio meteorologico di 3bmeteo.com.

Nella giornata di martedì 4 agosto il tempo sarà ancora instabile al Nord, soprattutto sulla Lombardia orientale, sull’Emilia Romagna e sul Triveneto. Su queste regioni sono attese precipitazioni con temporali anche forti al mattino, ma in attenuazione dal pomeriggio sera. Tempo in miglioramento al Nordovest, dove sono previste maggiore schiarite, salvo piogge locali sul Levante ligure.

Continuerà il maltempo al Centro Italia, con piogge e temporali che cadranno su Toscana, Umbria e Marche, soprattutto sulle zone interne. Tempo migliore altrove, con maggiori schiarite. Mentre sul Lazio sono previsti temporali locali in serata. Al Sud Italia il tempo sarà caratterizzato da annuvolamenti sparsi, con maggiori addensamenti sulla Campania, sulle zone interne della Puglia e sulla Sicilia settentrionale, con qualche rovescio locale o temporale di calore. Previste piogge dal pomeriggio sul versante tirrenico tra Campania e Calabria. Le temperature diminuiranno al Nordest e al Centro-Sud, tranne il versante ionico.

