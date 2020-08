Tremendi abusi madre figli: una donna dava i propri bimbi a tre orchi, tra i quali c’era anche un carabiniere. E per queste mostruosità chiedeva pochi euro.

Una scoperta raccapricciante giunge da Siracusa, dove una madre metteva a disposizione di diversi pedofili i propri figli tutti in tenera età. I piccoli avevano rispettivamente 3, 4 e 7 anni ed erano un maschietto e due femminucce.

C’erano in particolare tre uomini pronti a pagare più volte pur di abusarne. La perfida donna, una 41enne, aveva indottrinato i suoi figlioletti facendoli mettere in fila per farne abusare. Sorprende che tra gli orchi ci fosse addirittura un carabiniere e che lei si accontentasse di somme di denaro davvero irrisorie, con al massimo 20 euro per ogni incontro illecito con i pedofili. La 41enne agiva d’accordo con il proprio consuocero. Attualmente è in corsa in processo che vede in qualità di testimoni i genitori affidatari ed i servizi sociali di Siracusa, in questa storia di evidente degrado. Tutto è nato dai bimbi stessi, i quali hanno raccontato gli orribili abusi subiti dopo che la loro mamma ne aveva perso la podestà. I fatti risalgono al 2014 e nel 2018 ci fu l’arresto dei tre pedofili. Coinvolto in tutto questo anche un anziano, che più volte avrebbe fotografato quanto di disgustoso avveniva e che ora risulta deceduto. In merito al carabiniere coinvolto in qualità di orco, si apprende che è un uomo di 46 anni. L’avvocato difensore di quest’ultimo contesta quanto svelato dalle due bambine in particolare, parlando di testimonianze discordanti. Le indagini si erano avvalse di numerose intercettazioni ambientali, ma molte di queste mancano e non se ne conoscono i motivi. Il processo continua.