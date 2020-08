Dove è ambientato il nuovo film Disney Pixar Luca? Le location prescelte.

Se abbiamo visto Roger Federer giocare a tennis con delle ragazzine sui tetti di due condomini a Finale Ligure, ecco che ora la Riviera Ligure torna protagonista nel mondo dello spettacolo con Luca, il nuovo film di animazione della Disney Pixar.

Dopo aver visto tante storie ambientate in terre lontane, come il Messico di Coco, l’Oceania dell’omonimo cartone… ora la famosa Disney Pixar approda in Italia, precisamente nella Riviera Ligure dove il regista, Enrico Casarosa, è cresciuto. È il debutto nel mondo dei cortometraggi e Luca è un film che ha un sapore dolce, di gelati e di lunghe estati nella natura e a due passi dal mare.

Luca, dove è ambientato il film Disney Pixar

Il nuovo film Disney Pixar arriverà nelle sale cinematografiche il 18 giugno 2021 e come ha spiegato Casarosa stesso, si tratta di una storia molto personale proprio perché parla di amicizia e perché si snoderà nei luoghi della sua infanzia, la Liguria. Per altro sembra proprio che le immagini siano quelle delle straordinarie Cinque Terre, ma c’è ancora molto da scoprire.

Di cosa parla Luca?

Le amicizie, nello specifico, che stringiamo quando siamo bambini e che, in qualche modo, ci segnano per sempre. “Il film racconterà l’avventura di un’estate indimenticabile che cambierà per sempre Luca, il protagonista” spiega il regista. Si parla, da quel poco che sappiamo, di una diversità che viene percepita come imperfezione, come spesso succede, ma che così non è. C’è tanto divertimento, ma come sempre c’è anche una minaccia pronta a rovinare tutto. Della trama per ora non sappiamo molto di più, c’è grande riserbo a riguardo e tutti si stanno mobilitando per far crescere ancora di più l’alone di mistero attorno a Luca. Insomma, dovremo aspettare ancora!

Chi è Enrico Casarosa, il regista di Luca

Enrico Casarosa, non è un novellino sebbene questo sia il suo primo lungometraggio. Aveva già infatti diretto il corto Pixar, intitolato Luna. Nato e cresciuto a Genova, si è trasferito a New York quando aveva solo 20 anni e ha studiato alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology.

Dopo gli studi gli si aprono le porte del mondo dell’animazione e ha lavorato come storyboard per L’era Glaciale finendo poi a collaborare con la Pixar Animation Studios sempre come storyboard con Cars, Ratatouille e Up.