Il giovane Montalbano, Gaetano Aronica: chi è Lozupone nella fiction

Chi è Gaetano Aronica, l’attore che interpreta Lozupone in un episodio della fiction Il giovane Montalbano: carriera e curiosità.

Agrigentino, classe 1963, l’attore teatrale, ma anche di cinema e fiction, Gaetano Aronica, è tra i protagonisti della fiction Il giovane Montalbano, interpretando in un episodio il ruolo di Luzupone.

Al cinema, esordisce con Malèna, regia di Giuseppe Tornatore, nove anni dopo è nel cast di un altro film del regista siciliano, Baaria. Recita anche per registi come Vito Zagarrio e Giorgia Farina. Attore e presidente del Teatro Pirandello di Agrigento, il suo ultimo film sul grande schermo è Sulla mia pelle.

Cosa sapere sull’attore Gaetano Aronica

La pellicola diretta da Alessio Cremonini indaga su uno dei casi di cronaca che maggiormente hanno interessato l’opinione pubblica negli ultimi anni, il caso della morte di Stefano Cucchi. Gaetano Aronica viene ricordato anche per i suoi ruoli da attore caratterista in moltissime fiction alle quali ha preso parte negli anni. Dopo aver preso parte a un episodio di Nonno Felice, nel 2004 recita in La stagione dei delitti, con la regia di Claudio Bonivento.

Inizia per lui un’intensa attività nel mondo della fiction italiana, prima recita in L’inchiesta, regia di Giulio Base, poi nella fiction Il capo dei capi con la regia di Enzo Monteleone e Alexis Sweet, del 2007. Dal 2010 fa parte del cast di Squadra antimafia per alcune stagioni. Quindi è Aldo Moro nella miniserie Paolo VI – Il Papa nella tempesta. Oltre che nel Giovane Montalbano, ha recitato anche in un episodio del Commissario Montalbano.