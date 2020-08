Il giovane Montalbano, Dario Veca: chi è Pasquesi nella fiction

Chi è Dario Veca, l’attore che interpreta Pasquesi in un episodio della fiction Il giovane Montalbano: carriera e curiosità.

Dario Veca, classe 1955, nome di battesimo Tindaro, tra i tanti ruoli della sua carriera, ha partecipato anche nella famosa serie de Il giovane Montalbano, interpretando in un episodio il ruolo di Pasquesi.

Terzo di 4 figli, è nato a Patti, nel messinese, attualmente vive a Terrasini, nel palermitano. Tra le pellicole a cui ha preso parte ci sono In guerra per amore e La mafia uccide solo d’estate, regia di Pif, e I Cento Passi di Marco Tullio Giordana.

Cosa sapere sull’attore Dario Veca

L’attore messinese ha anche preso parte alla fiction Questo è il mio paese sulla Rai e su Canale 5 ha partecipato al talent show La sai l’ultima?. Inoltre è conduttore radiofonico e proprio nelle radio libere ha iniziato a muovere i primi passi. Diverse sono ance le sue interpretazioni teatrali. Dario Veca è noto per alcune vicende giudiziarie: accusato di minacce, diffamazione e stalking, in relazione al suo rapporto sentimentale con la sua ex convivente, divenne quindi parte lesa.

Inoltre, ha avuto a che fare con una vicenda dai contorni quasi surreali, che riguarda il film su Piersanti Mattarella girato da Aurelio Grimaldi. Nel film c’è un cameo dell’attuale presidente dell’ARS, il forzista Gianfranco Miccichè. Ma l’attore di Patti sostiene che quella parte era sua e lo fa portando le prove, ovvero il contratto che Aurelio Grimaldi gli avrebbe fatto firmare prima che iniziassero le riprese.