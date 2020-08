Trascorrere il Ferragosto 2020 in agriturismo: le migliori offerte dalle località più belle, da prendere subito.

Manca poco a Ferragosto 2020 e se non avete ancora la minima idea su dove andare e cosa fare, l’agriturismo può essere la proposta che fa al caso vostro.

Immersi in verdi campagne, ospitati in storici casolari, gli agriturismi oggi offrono molto di più di una semplice vacanza o soggiorno rurale. Non solo bellezza paesaggistica, natura, tranquillità, attività all’aria aperta e gastronomia tipica. Presso gli agriturismi si possono seguire numerose attività: dallo yoga ai laboratori artistici, dallo sport alle iniziative culturali e ai concerti. Vengono organizzate escursioni in mezzo alla natura e nelle vicine città d’arte, Molte strutture hanno piscine, per fare il bagno e prendere il sole, altre hanno anche la spa. Insomma lo stile del resort ha contaminato anche i soggiorni in campagna.

Di seguito vi proponiamo alcune delle migliori offerte dagli agriturismi delle più belle località italiane per Ferragosto 2020. Ecco dove andare, con il partner, la famiglia e gli amici.

Ferragosto 2020 in agriturismo: le offerte da non perdere

Per il vostro weekend di Ferragosto 2020, vi segnaliamo le migliori offerte low cost dagli agriturismi italiani. Luoghi incantevoli dove trascorrere alcuni giorni di relax, circondati dalle bellezze della natura e gustando l’ottima cucina locale. Ecco dove andare a festeggiare il 15 agosto. Le offerte vengono dal portale specializzato Agriturismi.it.

Country House Valle del Metauro (Marche)

Via Roncaglia 24, 61036 Montemaggiore Al Metauro (Pesaro e Urbino)

Offerta Alta Stagione in Mezza Pensione

Offerta per famiglia di 4 persone in alloggio Bilocale: appartamento di 30mq composto da camera matrimoniale, bagno con doccia, soggiorno con angolo cottura attrezzato, divano-letto, tv, wifi, aria condizionata, giardino privato con tavolo e sedie. Nel costo totale del soggiorno sono incluse: prima colazione, uso piscina, uso biciclette, parcheggio, biancheria da bagno e da camera iniziale, pulizia finale, uso lavatrice, wi-fi e consumi energetici, e cena in ristorante con menù del giorno.

Ferragosto in Agriturismo (Montemaggiore al Metauro)

Tipologia : Famiglia

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 7

Ospiti: 4

Prezzo A Persona: 300 Euro

Resort Borgo Casa al Vento (Toscana)

Loc. Casa Al Vento, 53013 Gaiole In Chianti (Siena)

Offerta Chianti e Benessere

Tra i vigneti biologici, 3 giorni per rigenerare corpo e spirito. L’offerta include un tour tra vigneti e visita alla cantina.

Ferragosto in Agriturismo (Gaiole in Chianti)

Tipologia : Biologico

Trattamento: Pensione Completa

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo per La Stanza: 390 Euro

Resort Tenuta dei Mori (Umbria)

Viale XXIV Maggio 21A, 06055 Marsciano (Perugia)

Offerta Wine Experience

Pernottamento di 4 notti con colazione in camera e degustazione nella splendida terrazza con vista sui vigneti dei nostri 3 vini: il bianco igt “Stratus”, il rosso igt “Cumulus” e il rosso Riserva “Alto Cumulus”, accompagnati da pane casareccio umbro e formaggi. Accesso illimitato alla piscina panoramica con idromassaggio, e alla palestra vetrata. Biciclette gratuite.

Ferragosto in Agriturismo (Marsciano)

Tipologia : Degustazione

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 4

Ospiti: 2

Prezzo per l’appartamento: 810 Euro

Agriturismo Antico borgo Poggiarello (Toscana)

Strada di San Monti 12, 53035 Monteriggioni (Siena)

Ferragosto in Agriturismo (Monteriggioni)

Per i mesi di Luglio ed Agosto per le prenotazioni con soggiorno minimo di 2 notti, colazione inclusa nel prezzo dell’appartamento.

Tipologia : Avventura

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 60 Euro

Agriturismo Case Perrotta (Sicilia)

Via Andronico 2, 95010 Sant’Alfio (Catania)

Offerta Soggiorno Romantico in Agriturismo

L’offerta SOGGIORNO ROMANTICO IN AGRITURISMO prevede: Pernottamento in camera matrimoniale per 1 notte – Cena e pernottamento del giorno di arrivo – Colazione del giorno di partenza In omaggio una bottiglia di Spumante in camera TOT. € 70,00 a persona. Il soggiorno è disponibile anche come coupon regalo.

Ferragosto in Agriturismo (SantAlfio)

Tipologia : Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 70 Euro

Agriturismo La campana (Marche)

Contrada Menocchia 39, 63062 Montefiore Dell’Aso (Ascoli Piceno)

Offerta Ad AGOSTO R-Estate Di Più!… e Ulteriori Sconti per Vacanze di 10 Giorni.

Agosto 7-10 giorni: HB per due persone Euro 148,00 al giorno invece di Euro 156,00 al giorno Oltre 10 giorni: HB per due persone Euro 140,00 al giorno invece di Euro 156,00 al giorno Sconti personalizzati anche per le famiglie: ricordate che per le famiglie con più di un bambino, il più piccino paga sempre la tariffa della fascia d’età più bassa.

Ferragosto in Agriturismo (Montefiore dellAso)

Tipologia : Degustazione

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 7

Ospiti: 2

Prezzo per La Stanza: 1036 Euro

Bed and breakfast Casale le masse (Toscana)

Via Case Sparse 41 – Loc. Melazzano, 50022 Greve In Chianti (Firenze)

Offerta AGOSTO 2020

AGOSTO conto 10% minimo 7 notti, Chianti, Relax

Ferragosto in Agriturismo (Greve in Chianti)

Tipologia : Natura

Trattamento: Solo Pernottamento

Numero notti: 7

Ospiti: 6 Max

Prezzo pr L’appartamento: 1700 Euro

Agriturismo Le Sigalette (Veneto)

Via Del Garda 45, 37067 Valeggio Sul Mincio (Verona)

Offerta Gardaland – Lago di Garda

PACCHETTO GARDALAND 1-offerta per coppia (2 adulti) : alloggio (matrimoniale o doppia) per 2 giorni (2 pernottamenti+ 2 prime colazioni) + 2 biglietti di Gardaland: 210 euro in totale 2-offerta per famiglia di 3 persone (2 adulti+1 bimboa): alloggio (3 posti letto) per 2 giorni (2 pernottamenti+ 2 prime colazioni) + 3 biglietti di Gardaland : 260 euro in totale 3- offerta per famiglia di 4 persone (2 adulti+2 bimbie): alloggio (4 posti letto) per 2 giorni (2 pernottamenti+ 2 prime colazioni)

Ferragosto in Agriturismo (Valeggio sul Mincio)

Tipologia : Avventura

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 100 Euro

