Elisabetta Canalis si gode una “Serata speciale”, scopriamo con chi

La bellissima ex velina Elisabetta Canalis si gode le vacanze nella sua Sardegna e ieri ha passato una “Serata speciale”. Scopriamo con chi.

Trasferita ormai da anni negli Stati Uniti per ragioni sentimentali e lavorative, Elisabetta Canalis ha deciso di concedersi una lunga pausa dal nuovo mondo per tornare nella sua bellissima terra natia: la Sardegna. Il suo ritorno in Italia ha generato un intenso traffico mediatico e social, grazie anche ad alcuni scatti ad alto contenuto sensuale della bella Eli. Sono passati 20 anni da quando incantava tutta Italia con i suoi stacchetti a ‘Striscia la Notizia’, ma la sua bellezza è rimasta intatta.

Se i fan vengono attratti dai suoi post Instagram soprattutto quando la showgirl mostra le sue generose forme avvolte da costume o intimo, Elisabetta pensa soprattutto a rilassarsi e godersi le meraviglie che la sua regione è in grado di regalare. Spiagge da sogno, mare cristallino e paesaggi mozzafiato, si accompagnano a persone disponibili e calorose, oltre ad una cucina tipica che ha poco da invidiare nel resto d’Italia.

Elisabetta Canalis: “La scorsa notte, serata speciale”

Gli appassionati di gossip si chiedono se in questa vacanza Elisabetta si sta concedendo del tempo per esplorare i propri sentimenti. Curiosità che viene acuita dal suo ultimo post su Instagram, nel quale si legge: “About last night. Una serata speciale in uno dei posti più suggestivi della mia isola”. Probabilmente la showgirl si riferisce alla location e a come si è svolta la serata, tanto che la proprietaria del locale la ringrazia pubblicamente. Ma chi c’era con lei? La Canalis non specifica, anche se dalle successive foto è possibile vedere che si trova in compagnia della sua famiglia. Con il marito va tutto a gonfie vele e la coppia si gode la vacanza con la figlia ed i parenti.