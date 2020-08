Belen Rodriguez | la FOTO al chiaro di luna rossa | ‘Disegni mai visti’

Una sfavillante luna rossa fa capolino sul profilo Instagram di Belen Rodriguez. La sudamericana incanta tutti con il suo ultimo post social.

Sul suo profilo Instagram Belen Rodriguez è solita ogni tanto variare sul tema. Infatti non ci sono soltanto i suoi magnifici scatti, nei quali lei si esibisce con tutto il fisico da sogno che la contraddistingue. Lei fa una foto ad una sfavillante luna rossa da sogno che rasenta il mare. E scrive quanto segue. “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”. Attualmente la 35enne sudamericana si trova in vacanza in Costiera Amalfitana, con anche la sorella Cecilia e rispettivi seguiti.

Belen Rodriguez, una luna bella quanto lei

Visualizza questo post su Instagram Sᴇǫᴜᴇɴᴄᴇ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 2 Ago 2020 alle ore 10:53 PDT

