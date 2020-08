Avanti un altro, Francesca Brambilla sostituita: ecco la nuova Bona Sorte

Fino all’ultima edizione di Avanti un altro è stata Francesca Brambilla a interpretare il ruolo della Bona Sorte, ma adesso è tempo di novità.

Avanti un altro, anzi un’altra… Nella prossima stagione del programma, infatti, Francesca Brambilla sarà sostituita ed entrerà in scena una nuova Bona Sorte. Chi sarà? Secondo le indiscrezioni riportate sul profilo Instagram di SDL Tv, lo sapremo molto presto.

L’eredità di Francesca Brambilla ad Avanti un altro

A decidere chi raccogliere il testimone di Francesca Brambilla ad Avanti un altro sarà (anche) un sondaggio condotto sui social tra i fan del programma. Sei le candidate presentate ogni lunedì e che si contenderanno il posto nella “finalissima” a colpi di hashtag. Quanto alla Brambilla, non è stata mandata via o allontanata dalla produzione: sarà semplicemente impegnata in un altro programma.

Intanto la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, tiene a precisare che è giusto che i vari volti del Minimondo di Avanti un altro seguano le proprie strade e crescano professionalmente, proprio come farà Francesca. Che oltre ad approfittare di nuove opportunità di lavoro ha anche trovato l’amore al fianco di Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne. E se non è buona sorte questa…

