Anna, chi è la giovane rapper: carriera, curiosità, successi

Chi è la giovane rapper spezzina Anna, dagli esordi al brano Bando: carriera, curiosità e successi, il singolo dell’estate 2020.

Appena 16 anni, nata a La Spezia, Anna Pepe, più semplicemente Anna, è una giovanissima rapper che è esplosa a inizio 2020 col suo singolo ‘Bando’. Avvicinatasi alla musica grazie al padre, i suoi esordi sono su Instagram.

Sul noto social network, infatti, già due anni fa ha iniziato a pubblicare dei freestyle, facendosi notare dal rapper Anis, con cui collabora ai brani 24/7 e Holidays. Nel marzo 2019 pubblica su piattaforme Instagram e YouTube il brano Baby.

Carriera, curiosità e successi di Anna

Alla fine dell’anno, viene pubblicato Bando, sempre sulle piattaforme di streaming musicale. Ma due settimane dopo scoppia lo ‘scandalo’: il brano viene rimosso per violazione dei diritti d’autore, poiché la base è un beat del produttore musicale francese Soulker. Poco dopo, arriva però la firma con una major: la Virgin Records. Questa ottiene da Soulker la concessione dei diritti, a fine gennaio il brano viene ripubblicato. Un mese dopo, è in testa alla classifica dei singoli più venduti.

Ci rimane per tre settimane e ora Anna detiene un record: è l’artista italiana più giovane di sempre a piazzarsi in vetta alla classifica al suo debutto. Conquista inoltre il primo posto su Spotify, iTunes e Shazam. Il brano ottiene un sorprendente successo anche all’estero e ad aprile ne esce un remix ufficiale, con la partecipazione dei rapper italiani Gemitaiz e MadMan. Collabora con la Dark Polo Gang, nel brano Biberon con Anna, a cui partecipa anche il rapper DrefGold. Esce un nuovo remix di Bando, destinato al mercato estero e lei partecipa al remix di Hasta la vista di Ghali. In Italia, dice di amare Lazza, Sfera Ebbasta e gli FSK Satellite, mentre per quanto riguarda le rapper, preferisce Nicki Minaj alle italiane Chadia Rodríguez e Madame.