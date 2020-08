Mascherine | obbligatorio l’uso nei luoghi pubblici al chiuso per tutto agosto

Per tutto il corrente mese di agosto le mascherine andranno impiegate in qualsiasi luogo pubblico di incontro al chiuso, mezzi inclusi, come da prossimo Dpcm.

Le mascherine dovranno continuare ad essere un importante strumento di lotta contro l’epidemia ancora in corso. E che secondo l’Oms, imperverserà ancora a lungo a livelli di intensità differente. All’impiego delle stesse mascherine si adegua anche l’Italia, con un ulteriore Dpcm annunciato dal premier Giuseppe Conte. L’obbligo di utilizzare tali protezioni davanti a naso e bocca permarrà fino a fine mese, con un allungamento di circa due settimane rispetto alla data ancora vigente. Tra qualche giorno, presumibilmente già da lunedì 3 agosto, l’uso della mascherina in luoghi pubblici al chiuso, tra negozi, posti di aggregazione e mezzi pubblici verrà prorogato fino al 31 corrente mese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mascherine, presto utilizzo prorogato nei luoghi pubblici al chiuso per tutto agosto