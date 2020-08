Nonostante la giovane età, Jasmine Carrisi è felicemente impegnata con Alessandro, un ragazzo pugliese che ha già presentato alla sua famiglia…

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha 19 anni ma le idee già molto chiare. Sogna una brillante carriera nel mondo della musica come il suo famoso papà (e il recente lancio del suo primo singolo rap – Ego – promette bene, a giudicare dal successo che sta riscuotendo sui social network e su Youtube). Nel frattempo porta avanti gli studi: a settembre lascerà la Puglia, dove è nata e cresciuta, per trasferirsi a Milano, dove andrà a vivere da sola e studierà Comunicazione Pubblica e d’Impresa. E non trascura l’amore, essendo felicemente impegnata con Alessandro, un ragazzo pugliese che ha già presentato alla sua famiglia.

Jasmine Carrisi, l’amore per Alessandro e altri sogni

In un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze Jasmine Carrisi si è raccontata a cuore aperto: “Sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”, ha detto. Il loro è un amore nato sui banchi di scuola e cresciuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. E cementato anche dall’amicizia che lega Alessandro a Bido, il secondogenito di Albano e Loredana Lecciso.

Progetti per il futuro? “Ho già altri brani in mente e mi piace pensare che Ego sia il primo pezzo di una lunga carriera – spiega Jasmine -. Mamma ne sarebbe contenta. Ma continua a ripetermi che se ho scelto questa strada devo impegnarmi seriamente a percorrerla, senza trasformarla in una perdita di tempo. Per fortuna i complimenti ricevuti sui social e i giornali mi spronano a continuare…”.

