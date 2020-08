Gossip insistente sulla coppia Giulia De Lellis Andrea Damante. I due sarebbero ancora una volta ai ferri corti. Spunta un dettaglio importante.

Si parla di crisi importante fra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. I due erano tornati insieme poco prima della quarantena a marzo 2020, vivendo anche insieme per due mesi in grande serenità.

Ma l’arrivo dell’estate sembra avere ribaltato le cose, al punto che adesso sono diventate insistenti le voci di una rottura alquanto probabile. Sarebbe il secondo addio nel caso per Giulia ed Andrea. Tra l’altro a soffiare sul fuoco è il blog ufficiale di ‘Uomini e Donne’, dove si vocifera di un Damante che ha preso parte ad un evento in una discoteca in Calabria. Durante questa partecipazione, il dj originario di Verona non avrebbe indossato l’anello di fidanzamento. E non sarebbe arrivata neppure alcuna smentita da parte dei diretti interessati.

Giulia De Lellis Andrea Damante, nessuno dei due ha ancora smentito i gossip sul loro conto

La loro estate, alternate ai rispettivi lavori tra social ed incontri nei locali, sta trascorrendo da separati. La giovane influencer romana si trovava nella Capitale con la sua famiglia fino a poco tempo fa, mentre ora è a Forte dei Marmi, in Toscana. Invece lui finora ha girovagato tra diverse località di vacanza. E qualora tutto dovesse rivelarsi come vero, si tratterebbe della seconda, clamorosa rottura per quanto riguarda le coppie vip in Italia. Gli illustri predecessori dei ‘Damellis’ sono ovviamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

