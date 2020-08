Bellissima come mai l’abbiamo vista prima, Belen Rodriguez è una meraviglia ed una gioia per gli occhi. Gli ultimi scatti su Instagram sono sensazionali.

Non ci sono parole per descrivere quanto sia bella Belen Rodriguez. La 35enne modella e presentatrice televisiva argentina si fa vedere in vesti – o meglio, non-vesti – tali da fare cadere la mascella. Per ora la sudamericana ha lasciato Ibiza, sua abituale meta di vacanze, per spostarsi nel Sud Italia. E più precisamente in Costiera Amalfitana, dove si è unita alla sorella Cecilia e ad Ignazio Moser per una tranquilla e lieta villeggiatura in famiglia. E qui Belen si presenta sfolgorante come non mai.

Visualizza questo post su Instagram Sᴇǫᴜᴇɴᴄᴇ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 2 Ago 2020 alle ore 10:53 PDT

Belen Rodriguez, una bellezza da non credere

Visualizza questo post su Instagram Tu, la mia gioia più grande Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 2 Ago 2020 alle ore 6:50 PDT