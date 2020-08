Ambra Lombardo Kikò, i due si separano: addio annunciato

Novità importanti per quanto riguarda la storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò: la ragazza svela di aver detto addio al magazine Nuovo

Nelle ultime ore ci sono state rivelazioni importanti di Ambra Lombardo che ha svelato di aver detto addio a Chicco Nalli attraverso il magazine Nuovo. Questa dinamica già è stata diffusa nei mesi scorsi con i due che sembrano si siano divertiti anche il gossip lanciando notizie, poi che si sono rivelate false. I due si sono anche presi in giro spesso anche con indiscrezioni finendo sui numerosi riviste di gossip per continuare ad essere protagonisti. La notizia delle ultime ore è quella della separazione della coppia, ma non c’è l’ex moglie Tina Cipollari.

Ambra Lombardo Kikò, fuori la verità

Così negli ultimi mesi la coppia è stata protagonista finendo su siti e riviste prestandosi così alle numerose chiacchierate dei fans. Ora la loro storia d’amore sembra essere finita per esempio con Kikò che ha avuto ragione solamente per una volta, quando sono state diffuse le voci del suo possibile riavvicinamento con l’ex moglie Tina Cipollari. Ora i due pensano già al futuro dopo la separazione con l’annuncio definitivo della stessa Ambra al magazine Nuovo.