Alberto Matano, l’abbraccio al bimbo commuove tutti. Il dolcissimo post, pubblicato sui social dal giornalista e presentatore televisivo, ha fatto innamorare tutti i suoi fan.





Ancora una volta Matano ha condiviso stralci della propria estate, trascorsa nella sua terra d’origine, ovvero la Calabria, con tutti coloro che lo seguono e lo stimano da tempo. E l’ha fatto sui social, attraverso la pubblicazione di un’immagine e di un commento pieni di un grandissimo affetto.

Alberto Matano, il dolcissimo post pubblicato sui social commuove i fan

E’ stato, come ormai di consueto, attraverso i social che il presentatore ha divulgato un’immagine davvero molto dolce della propria estate, trascorsa quest’anno nella propria terra d’origine, ovvero la Calabria, precisamente a Soverato Marina.

Nell’immagine in questione, il presentatore si trova sulla sabbia di una meravigliosa spiaggia e sullo sfondo è ben visibile un mare di un blu intenso. Matano tra le sue braccia tiene un bimbo e lo stringe forte, in un atteggiamento affettuoso e protettivo. Il bambino è il terzo nipote del conduttore e giornalista e il suo nome è Francesco. Il bimbo proprio in questi giorni infatti compirà il proprio primo anno di vita. Già lo scorso anno Matano aveva condiviso con tutti i propri fan su Instagram la gioia infinita dovuta alla nascita del piccolo. A corredo dell’immagine, pubblicata su Instagram, il commento recita: “Abbracci di felicità”. A testimoniare ancora una volte il grande amore che lega il conduttore Rai al bambino.

Non sono mancati moltissimi commenti da parte dei followers di Matano, i quali hanno apprezzato commossi il post e non hanno esitato a trasmettere tutto il proprio gradimento al giornalista, immortalato con il suo nipotino in braccio.