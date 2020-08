Adele mostra di nuovo il suo nuovo corpo mozzafiato in una foto su Instagram: ecco che dieta ha seguito la cantante di “Someone Like You”.

Adele si è vista di nuovo orgogliosa della sua incredibile perdita di peso in uno scatto mozzafiato. La cantante di “Someone Like You”, oggi 32enne, ha pubblicato una foto suo account Instagram domenica sera, mentre si godeva il nuovo album visivo di Beyonce “Black is King”: la cantante, struccata e bellissima, ha mostrato i suoi capelli ricci e biondi naturali mentre inginocchiata davanti alla TV guardava uno dei video musicali dell’album. Nella foto Adele ha un enorme sorriso sul viso e alza la mano verso la TV per attirare l’attenzione su Beyonce. Indossa un top marrone aderente con un disegno a stampa lunare e un paio di pantaloni da jogging neri. Adele ha accompagnato la foto dalla didascalia: “Grazie Regina per averci sempre fatto sentire tutti così amati attraverso la tua arte”, e ha finito il post con due emojis a forma di cuore. Nella foto si intravede anche la sua elegante casa signorile, con il caminetto in marmo e le pareti rivestite in legno.

Adele irriconoscibile dopo la perdita di peso, ecco quale dieta ha seguito

La perdita di peso di Adele è iniziata dopo la rottura con l’ex marito, Simon Konecki, con il quale condivide il figlio Angelo.

Si dice che la cantante abbia voluto cambiare la sua vita quando è tornata single, e così ha intrapreso un impegnativo percorso di dieta e allenamento. Adele non ha mai rivelato il peso che ha effettivamente perso, ma si dice che abbia seguito la dieta Sirtfood. Si tratta di una dieta che prevede di mangiare cibi conosciuti come “attivatori sirtuinici”, che controllano il modo in cui il corpo elabora il grasso e lo zucchero e regolano l’appetito nel processo. Questi includono alimenti a base di piante come cavolo, grano saraceno, tè verde e tumerico. Adele ha raccontato anche di aver abbandonato le 10 tazze di tè zuccherato che beveva ogni giorno e di aver detto addio all’alcol, alle sigarette e alla caffeina. Per quanto riguarda l’esercizio fisico, si dice che abbia preso lezioni di HITT e di escursionismo.

Visualizza questo post su Instagram Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Un post condiviso da Adele (@adele) in data: 1 Ago 2020 alle ore 11:09 PDT

