Torna anche quest’anno La Notte Rosa sulle Riviera Romagnola. Appuntamento dal 3 al 9 agosto.

Sulla Riviera Romagnola torna quest’anno, nonostante la pandemia di Covid-19, La Notte Rosa, la festa più pazza e divertente dell’estate in Romagna.

Torna La Notte Rosa sulla Riviera Romagnola

I romagnoli non vogliono rinunciare al divertimento e nonostante le difficoltà e i limiti imposti dalla pandemia del nuovo coronavirus, anche quest’anno si festeggerà La Notte Rosa, l’evento clou dell’estate sulla Riviera Romagnola. Più di una notte, in realtà, poiché si tratta di una settimana di eventi diffusi nelle principali località turistiche della Riviera, e non solo: Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Bellaria Igea Marina, i borghi e castelli della Romagna, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare, Savigano Mare, Ravenna, Cervia, Milano Marittima, anche Ferrara e la Riviera di Comacchio. La festa arriva anche nella Repubblica di San Marino.

Tante belle località per una molteplicità di eventi, tra spettacoli, concerti, teatro, enogastronomia, cinema e mostre. Tutto per far divertire residenti e turisti e dimenticare per un po’ le preoccupazioni del momento che stiamo vivendo. La Notte Rosa, o Pink Week 2020, è in programma dal 3 al 9 agosto 2020.

Tra i protagonisti dell’evento clou dell’estate in Romagna ci sono: Giovanni Allevi. Alex Britti e Francesco Gabbani, Claudio Bisio e Gigio Alberti, Paolo Cevoli e Giuseppe Giacobazzi, da “Deejay on Stage” (con Rudy Zerbi, La Pina, Andrea & Michele e Linus) alla Terrazza Dolce Vitadi Giovanni Terzi, che ospiterà al Grand Hotel di Rimini il Principe Alberto di Monaco, Simona Ventura, Gigi D’Alessio, Albano Carrisi, Paola Perego, Alfonso Signorini e tanti altri

Il cartellone prevede: beach parties, cinema d’autore nelle arene, escursioni all’alba e al chiaro di luna in saline, boschi e riserve naturali, La Notte Rosa dei Bambini a Bellaria, visite guidate a mostre e musei, enogastronomia tipica e intrattenimento per grandi e piccini

Il programma per intero lo trovate sul sito web ufficiale della manifestazione: www.lanotterosa.it

Le località della Romagna dove si festeggerà La Notte Rosa 2020.

