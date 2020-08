Karina Cascella si è scagliata contro il concorrente di Temptation Island Pietro Delle Piane che ha mancato di rispetto alla fidanzata Antonella Elia.

I fans di Temptation Island non hanno minimamente apprezzato il comportamento del concorrente Pietro Delle Piane nei confronti della fidanzata Antonella Elia. L’attore è stato insultato pesantemente sui social per aver attaccato in maniera esagerata la fidanzata. Le dichiarazioni di Pietro sono risultate pesanti e in molti incolpano anche la redazione del programma, che sarebbe dovuta intervenire mentre l’uomo oltrepassava il limite.

Pietro Delle Piane è stato definito uno dei peggiori concorrenti nella storia del reality. Ad andargli contro sono stati soprattutto altri personaggi pubblici e, tra questi, Karina Cascella. L’opinionista non ci è andata leggera con l’attore e l’ha attaccato sulle proprie Instagram stories: “Hai frantumato i co*****i con la storia del figlio! Sei talmente piccolo come essere umano che dovresti davvero sparire dalla tv. Le persone non meritano di ascoltare ciò che dici“. Karina continua inferocita sui social a parlare di Pietro: “Ma questo qui davvero pensa che le donne cadano ai suoi piedi? Che pena che mi fa. Deve solo sperare di non incontrarmi mai in alcuna trasmissione televisiva, perché gliela faccio passare io la voglia di parlare così!“.

Il mondo del web contro Pietro Delle Piane

L’opinionista Karina Cascella ha usato epiteti molto forti nei confronti di Pietro Delle Piane, ma il pubblico di Temptation Island sembra essere generalmente d’accordo con lei. Anche la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, ha detto la sua: “Al falò di confronto io gli darei il pc direttamente sui denti. Ma ringrazia lei che ti ha reso famoso. Antonella Elia a 56 anni tornatene da sola, piuttosto di avere un pezzo di me**a così accanto. Stare sole non è da deboli, è avere i co*****i. Ad ogni “io te magno” gli darei uno schiaffone“, ha scritto sul proprio profilo di Twitter.

