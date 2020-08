Temptation Island: “Per ottenere un figlio ti fai dare pacche sulle chiappe?”

Su Instagram spunta una dura critica a Temptation Island e sopratutto ad Anna, rea di aver attuato una strategia offensiva nei confronti del partner.

Si è conclusa da qualche ora la settima edizione di Temptation Island. Come al solito il programma di Maria De Filippi ha ottenuto uno share pazzesco, incollando milioni di italiani allo schermo. Quale sia il motivo di così tanto successo per il programma l’ha spiegato lo scorso anno la stessa ideatrice, dicendo che tutti siamo curiosi di osservare le dinamiche di coppia, specie quando ci si trova in un contesto di difficoltà e crisi. Si tratta d’altronde di un’esperimento sociale, nel quale si osserva quali sono le reazioni di fidanzati e fidanzate in un contesto complesso e pieno di tentazioni.

Se in tanti seguono il programma senza chiedersi come mai gli piaccia, c’è chi lo ha seguito e trova che sia difficile appassionarsi a simili storie. A criticare aspramente chi segue il programma ed i concorrenti è Francesca Barra, la quale al termine di questa stagione esprime senza peli sulla lingua il proprio pensiero: “Come possono sopravvivere tante coppie con simili mortificazioni, offese, bugie? Come può il pubblico empatizzare e credere a chi effettua strategie, a costo di rimetterci la faccia, studiate per monetizzare altre ‘ospitate’?”.

Temptation Island, Francesca Barra critica il comportamento di Anna

Dopo aver sottolineato che l’unica coppia che sembrava reale era quella formata da Manila e Lorenzo, la conduttrice si risponde che probabilmente è l’esistenza di coppie irrealmente malvagie ad attrarre il pubblico: “E forse proprio questo è il successo dell’esperimento: ti confronti con il male, il peggio e ti senti decisamente meglio”. L’aspetto che ha sconvolto maggiormente Francesca è la totale assenza di interesse nei confronti dei figli, di come questi avrebbero potuto reagire nel vedere determinati comportamenti.

Ecco perché la concorrente che ha apprezzato meno è Anna: “C’è una cosa che vorrei dire ad Anna e di riflesso alle giovani coppie che magari specchiandosi in quelle storie pensano che si passi da quella caricatura, per costruire una famiglia. Anna è la concorrente che vuole a tutti i costi un figlio, a tal punto da farsi ripetutamente dare delle pacchette sulle chiappe davanti a tutta Italia, ai suoi figli, ai futuri suoceri e ha sminuito il proprio compagno perché invece di regalarle un anello, si ‘limita’ a portare i suoi figli a scuola e a trattarli, collaborando, come fossero suoi”.

L’intento di Francesca è fare capire che proprio il fatto che il fidanzato abbia voluto creare un rapporto con i figli della compagna è il più grande gesto d’amore che avrebbe potuto fare. Quindi invita le giovani coppie a non soffermarsi sulle apparenze, sui regali e sulle questioni materiali e di forma, ma piuttosto comprendere quali sono le reali espressioni dell’amore, ciò che conta davvero.