Temptation Island, polverone su Anna Boschetti: ecco cos’è successo

Temptation Island ormai si è concluso. Ma non si placano le polemiche su Anna Boschetti: sui social le è stato affibbiato il nomignolo di “strega cattiva”.

La coppia formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli, tra le più incandescenti dell’ultima edizione di Temptation Island, non scoppia. Ma di qui a dire che i due, con matrimonio e figlio all’orizzonte, hanno trovato pace una volta rientrati a casa ce ne corre…

Indiscrezioni “piccanti” su Anna Boschetti

La tattica messa in atto da Anna Boschetti ha funzionato solo in parte. Non a caso le è stato affibbiato un nuovo nomignolo sui social, quello di “strega cattiva”. Certo, lei e Andrea dopo un percorso che ha fatto molto discutere sembrano aver trovato l’equilibrio cui ambivano da tempo.

Ma a causa dei mezzi adottati a Temptation Island per far ingelosire il fidanzato, Anna è stata e continua a essere duramente attaccata sui social (e non solo). Alzi la mano chi non è rimasto di stucco nel momento in cui i due hanno deciso di uscire insieme. “Se non avessi fatto la strega cattiva” ha sottolineato Anna, “lui non avrebbe capito tante cose, dovevano arrivargli dei messaggi forti”. Tant’è…

Quanto all’argomento “figlio” – il motivo principale per cui i due hanno partecipato a Temptation Island – pare che adesso Andrea sia più aperto a questa possibilità, pur ribadendo che non ammetterà pressioni in tal senso. “Adesso mi auguro solo tanta felicità e non avere pressioni” ha sostenuto. “Se arriverà un bambino è perché lo abbiamo deciso insieme”. Intanto, però, su Instagram è spuntata una curiosa foto che ritrae la nostra in tenera compagnia di Andrea e – tenetevi forte – Alessandro Basciano. E i retroscena già si sprecano…

Visualizza questo post su Instagram #alessandrobasciano con #annaboschetti e #andreabattistelli . #gossipnewsitalia #temptationisland Un post condiviso da Gossip News Italia (@gossipnewsitalia.it) in data: 1 Ago 2020 alle ore 10:02 PDT

