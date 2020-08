Sposa caccia la suocera dal matrimonio, non doveva permettersi di farlo

Una sposa ha cacciato dal matrimonio la propria suocera. In un video condiviso sui social la ragazza viene interrotta mentre pronuncia i voti nuziali.

A San Jose, in California è accaduto qualcosa di veramente singolare durante una celebrazione di un matrimonio. Una giovane sposa di 29 anni viene immortalata in un video, in seguito pubblicato su TikTok, mentre guarda il suo futuro marito negli occhi e si accinge a pronunciare i suoi voti nuziali, ma viene interrotta da un’ospite d’eccellenza: sua suocera.

La giovane sposa Anna Larrabee, di 29 anni, sta pronunciando i suoi voti nuziali quando viene interrotta da sua suocera: “Non dirai che mio figlio ha dei difetti“, le dice arrabbiata la donna. La scena viene immortalata su TikTok dalla sorella della sposa, Sarah Ragsdale. “Questo è il matrimonio di mia sorella. Sua suocera l’ha sempre odiata, è una di quelle suocere che pensa che le stiano portando via suo figlio“, questa la descrizione del video condiviso online. In un secondo video, viene mostrata la donna fuori dalla chiesa che attende che la coppia faccia le foto, solo per continuare ad attaccarli.

Un matrimonio ‘quasi’ rovinato

Poco prima del magico momento del “Lo voglio“, per una giovane coppia in procinto di sposarsi, le cose non vanno come previsto. Judy, la madre dello sposo, si avvicina all’altare e inizia a gridare verso la coppia: “Non dirai che mio figlio ha dei difetti“. Anna Larrabee, la sposa, si è voltata infuriata verso la suocera: “Puoi anche andartene, non rovinerai il mio giorno!“. La risposta della donna, però, non tarda ad arrivare: “Non me ne voglio andare. Quel vestito che indossi l’ho pagato io, non dirai che mio figlio ha dei difetti“. Anna scende dall’altare e si avvicina alla donna: “Tutti hanno dei difetti e questo è perché lo amo. Te ne puoi andare Judy. Puoi andartene dal mio matrimonio adesso“.

