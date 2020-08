Romina Carrisi, scatto bollente per la figlia di Al Bano: fan in delirio!

Romina Carrisi, scatto bollente per la figlia di Al Bano: fan in...

Una foto davvero sorprendente per Romina Carrisi sul suo profilo Instagram: la figlia di Al Bano si è fatta fotografare in un aspetto provocante!

Romina Carrisi continua a far parlare di sé. La figlia di Al Bano e Romina Power è stata protagonista di uno scatto davvero bollente sul suo profilo Instagram. La ragazza è molto appassionata per la fotografia ed si dedica anche alla scrittura. Inoltre, si è avvicinata nel corso degli anni alla recitazione in America, mentre al momento vive a Cellino San Marco. Sul suo profilo Instagram è molto seguita e condivide spesso i suoi scatti con oltre 100mila follower. E, proprio nell’ultima foto, c’è un dettaglio davvero bollente: la ragazza perde il pezzo di sopra del costume.

Leggi anche –> Romina Carrisi sbalordisce tutti in vacanza: ma nella foto c’è un intruso | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Romina Carrisi, la foto provocante

Così la stessa figlia di Al Bano ha scritto sul suo profilo Instagram: ‘Qualunque cosa tu abbia perso non era tua”. La ragazza si è fatta così fotografare con la schiena completamente nuda per la prima volta.