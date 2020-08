Naike Rivelli, la foto bollente: nel frigo senza veli per il caldo

Ancora uno scatto davvero bollente per Naike Rivelli con un post che ha mandato in tilt tutti i suoi followers: ecco la foto su Instagram

Ancora una foto davvero provocante che ha fatto impazzire i suoi follower su Instagram. Da diversi mesi l’influencer di 45 anni si sta mettendo in mostra in pose bollenti. L’ultima è davvero particolare con la donna che si è fatta fotografare senza veli direttamente dal suo frigorifero mettendo in primo piano il suo spettacolare lato B. Da diverso tempo, inoltre, porta avanti le sue iniziative contro la società e contro il governo italiano.

Naike Rivelli, lo scatto su Instagram

La showigirl, originaria di Monaco di Baviera, ha mandato in tilt così tutti suoi fans che nel corso dei mesi sono aumentati a dismisura per godersi tutta la sua bellezza provocante.