Miriam Leone: il dolcissimo post per celebrare il nastro d’argento

La bella Miriam Leone festeggia fiera la vittoria del nastro d’argento. È un bellissimo post pubblicato su Instagram a parlare per lei. Leggiamolo insieme.

Sono giorni di festeggiamenti per l’incantevole Miriam Leone. La donna è al settimo cielo per l’ultimo traguardo raggiunto in ambito lavorativo, il nastro d’argento. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e le parole della ragazza.

È nastro d’argento per la Leone, con il cortometraggio diretto da Alessandra Gonnella, ‘A cup of coffee with Marilyn‘. La clip ha conquistato in poco tempo il pubblico, regalando alla ragazza il tanto ambito premio, di cui è estremamente felice. Il suo entusiasmo viene reso pubblico anche sui social. Miriam pubblica infatti un dolcissimo scatto su Instagram, ringraziando tutti coloro che l’hanno aiutata e sostenuta durante la realizzazione del cortometraggio.

‘A cup of coffee with Marilyn’ è un cortometraggio ispirato a ‘I sette peccati di Hollywood‘, il primo libro scritto da Oriana Fallacci. Il ruolo interpretato dall’attrice è infatti proprio quello della giovane Oriana, che l’ha condotta direttamente alla vittoria del riconoscimento. È pioggia di like, commenti e congratulazioni per la Leone, che fiera scrive sotto al proprio scatto: “Ciao, vado a festeggiare!”

Miriam Leone, nastro d’argento: i ringraziamenti pubblici

In seguito alla vittoria del tanto ambito nastro d’argento con il cortometraggio ‘A cup of coffee with Marilyn‘, la bella Miriam Leone fa sentire la propria voce sui social. La ragazza pubblica infatti su Instagram un dolce post di ringraziamento, indirizzandolo soprattutto a coloro che l’hanno aiutata a raggiungere il suo traguardo. Nessun nome è escluso, Miriam ha proprio voluto rendere omaggio a chiunque abbia collaborato attivamente alla realizzazione del bellissimo progetto.