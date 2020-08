Madre incinta costretta a vivere dalla famiglia nella “casa degli orrori”. La donna ha raccontato di trovarsi con i suoi figli in un appartamento in drammatiche condizioni igieniche, infestato dalle mosche.





Dopo essere stata ricoverata durante la crisi dovuta al Coronavirus, la donna si è ritrovata a vivere in una condizione davvero precaria e ha mostrato le fotografie della sua casa sui social.

Madre incinta costretta a vivere dalla famiglia in un appartamento in terribili condizioni igieniche, infestato dalle mosche

Lisa McInnes ha 34 anni ed è originaria di Glasgow. La donna, attraverso i social, ha raccontato di trovarsi a vivere in un appartamento in drammatiche condizione igieniche, infestato dalle mosche e da un odore nauseabondo. Le condizioni in cui si trova, a quanto affermato da lei stessa, stanno facendo ammalare lei e i suoi bambini.

La donna si è trovata a vivere nella parte meridionale della città dopo essersi trasferita dalla zona orientale a seguito di una disputa avuta con i suoi vicini.

La donna ha raccontato di trovarsi in un alloggio per senza tetto, infestato dalle mosche e in condizioni igieniche pessime.

Lisa è incinta e partorirà a settembre e ha una figlia di 6 anni autistica e un altro figlio di 16 anni. E da quando sua madre è deceduta, lo scorso anno, vive con loro anche suo fratello di 16 anni.

La donna ha descritto l’abitazione nella quale si trova a vivere come la casa degli orrori e ha affermato che vivere lì sta diventando un vero incubo per lei e per tutta la sua famiglia. Nessuna pulizia accurata è riuscita fino ad ora a migliorare la situazione.

L’abitazione nella quale si trova Lisa è un alloggio temporaneo poiché a causa della crisi dovuta al Coronavirus vi è stato un blocco negli affitti con ricadute drammatiche per coloro che non hanno una propria abitazione.