Maddie McCann: le immagini inedite di Christian B. – VIDEO

Online le immagini inedite di Christian B., il sospetto pedofilo che avrebbe rapito e ucciso Maddie McCann: il video con tre turisti tedeschi.

In filmati appena scoperti, Christian B., il sospetto pedofilo che avrebbe rapito e ucciso Maddie McCann, 43 anni, può essere visto ridere mentre viene filmato da tre viaggiatori tedeschi che gli hanno offerto di guidare dal Portogallo alla Spagna.

Il camper del presunto pedofilo è diventato una prova cruciale nel caso della bambina scomparsa nel 2007, dopo che i testimoni hanno affermato di aver visto il veicolo vicino a dove Madeleine è stata rapita a Praia da Luz. Ora spunta questo filmato inedito.

Christian B. presunto assassino di Maddie McCann e il video inedito

Nel video ottenuto in esclusiva dal Daily Mail, Christian B può essere visto con addosso una felpa bianca e una collana nera, che scherza con altre persone guardando una mappa sul retro del suo vecchio camper arrugginito. La clip inquietante mostra quindi per la prima volta l’interno del furgone. Il sospetto assassino di Maddie McCann sembra essere di buon umore. In queste settimane, è peraltro emerso che potrebbe aver modificato il veicolo per “nascondere i bambini”.

Le immagini sono state diffuse da un uomo, noto solo come Tomas, che ha spiegato di essere rimasto inorridito quando ha scoperto che a dargli quel passaggio sarebbe stato un presunto pedofilo, sospettato colpevole di reati gravissimi. Ha detto al Mail Online: “Mi fa male pensare che la bambina avrebbe potuto essere portata via nello stesso furgone un mese dopo”. Infatti, quel filmato, risalente al 30 marzo 2007, è stato girato solo cinque settimane prima che Maddie McCann sparisce. L’uomo sostiene: “Sembrava un giovane normale. Era allegro, scherzava molto e felice di darci un passaggio nel suo furgone VW. Non gli importava che lo filmassimo e facessimo le foto”.