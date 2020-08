Luigi Berlusconi, chi è la fidanzata Federica Fumagalli: a breve le nozze

Sono chiacchieratissimi nell’ultimo periodo, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Ma chi è lei? Scopriamo insieme la sua vita privata e gli ultimi gossip.

La chiacchieratissima Federica Fumagalli è recentemente sotto le luci di tutti i riflettori. La sua storia con Luigi Berlusconi ha fatto il giro del web. Per i due, dopo ben 9 anni di fidanzamento sono addirittura in programma le nozze. Scopriamo tutto quelle che c’è da sapere su di lei e sulla sua storia d’amore con il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

Leggi anche->Berlusconi, Fininvest fa ricca la famiglia: stipendi da record per Silvio e figli

Federica Fumagalli è nata a Sirone, in provincia di Lecco, ed è la figlia di un noto imprenditore del luogo. La ragazza è estremamente riservata e amante della propria privacy, perciò la sua data di nascita e le sue informazioni personali sono nascoste ai più curiosi. Di lei si sa soltanto che ha studiato presso la Bocconi, e che ora lavora come addetta alle pubbliche relazioni in alcuni locali di Milano, noti per la loro affascinante e coinvolgente movida.

Leggi anche->Marchionne in fin di vita, i messaggi di Renzi e Berlusconi

Federica e Luigi si conoscono dal lontano 2012. La loro storia non è mai stata però sotto la luce dei riflettori, in quanto entrambi hanno preferito tenersi lontani dal gossip. Dopo però un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, le cose sono cambiate, e tutti gli occhi sono adesso puntati sulla coppia. Per i due infatti pare sia arrivato il momento del grande e fatidico sì. La notizia delle nozze rilasciata dal settimanale era accompagnata da alcuni scatti che ritraevano Berlusconi e la Fumagalli intenti a posare per un servizio fotografico a tema.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi: tempo di nozze

Le nozze tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono previste a Milano per il prossimo autunno. I due, dopo una lunga e felice storia d’amore della durata di quasi 9 anni, hanno deciso di sposarsi. Le intenzioni di matrimonio del figlio di Silvio sono già presenti online sull’Albo pretorio del Comune di Milano. Secondo i gossip pubblicati dal settimanale Chi, la proposta sarebbe stata fatta a Natale, ed i festeggiamenti avrebbero dovuto aver luogo in questi mesi. Le celebrazioni sono state però rimandate a causa della pandemia da Coronavirus. Sono dunque tutti in attesa di qualche dettaglio in più sulle prossime nozze.