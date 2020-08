Doppio incidente in Autostrada A6: paura per due bambini

Grande paura stamattina per due bambini, rimasti feriti in un doppio incidente in Autostrada A6: i piccoli ricoverati a Torino.

Uno scioccante doppio incidente stradale nel giro di pochi minuti ha provocato gravi disagi e preoccupazione sull’autostrada A6, Torino-Savona, all’altezza di Mondovì, verso Savona. Pochi i km di distanza tra i due incidenti, tra il viadotto e il casello di Mondovì.

Tre in tutto le auto coinvolte nei due gravissimi incidenti stradali, con sette persone ferite, di cui due bambini. I piccoli sono stati soccorsi in eliambulanza e trasferiti all’ospedale Regina Margherita di Torino, ma non sarebbero gravi.

Incidenti in rapida successione sull’Autostrada A6

Tra i feriti, uno è stato trasportato in codice giallo a Cuneo. Mentre si prestava soccorso al primo incidente, si è verificato l’altro episodio. In questo caso, sono rimaste ferite altre tre persone, soccorse dall’elisoccorso del 118 decollato dalla base di Cuneo. Non sono ancora chiare le dinamiche di entrambi i sinistri stradali, mentre sul luogo dei due incidenti sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Sul posto infine le pattuglie della Polizia stradale, a cui spetta la ricostruzione dei due drammatici incidenti. Disagi come detto si sono verificati alla circolazione, con il traffico che è andato in tilt dopo la chiusura dell’autostrada. Due le ore di chiusura del tratto in questione, per permettere di soccorrere i feriti e quindi ripristinare la normalità.