Coronavirus 1 agosto: superata la soglia dei 200mila guariti

Superata la soglia dei 200mila guariti da Coronavirus oggi 1 agosto in Italia: i dati aggiornati del contagio Regione per Regione.

Diffusi anche oggi i dati del contagio da Coronavirus in Italia e si registra una discesa sotto quota 300 dei nuovi casi, dopo i numeri preoccupanti e alti dei giorni scorsi. Sempre abbastanza elevato il numero di tamponi, sopra i 50mila.

Leggi anche –> Coronavirus, allarme dell’Iss: “Nuovo boom di casi in 8 regioni”

Ma andiamo con ordine: sono 295 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con 5 decessi e 255 guariti o dimessi. Quest’ultimo dato è importante, perché vuol dire che le guarigioni hanno superato la soglia dei 200mila casi.

Leggi anche –> Coronavirus, Galli sicuro: “In Italia ci sono molti casi sommersi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus Regione per Regione 1 agosto

Per quanto concerne gli attualmente positivi, dunque, salgono di altre 35 unità e toccano quota 12.457. Negativo anche il dato delle terapie intensive: oggi due nuovi ricoveri in più e sono adesso 43. Resta comunque un numero basso e ampiamente sotto controllo. Appena due sono le Regioni che oggi sono a zero contagi e zero decessi: sono Basilicata e Valle d’Aosta.

I cinque decessi sono invece suddivisi in quattro Regioni: due in Emilia Romagna, uno a testa in Veneto, Lombardia e Toscana. L’Emilia Romagna con 56 nuovi casi è la Regione che oggi fa registrare l’impennata maggiore, seguita dalla Lombardia a 55 casi. Anche oggi preoccupano le Regioni a doppia cifra: 16 i casi in Piemonte, 46 ma in netto calo in Veneto, 18 nel Lazio, 10 in Sicilia, altrettanti in Campania, 20 in Puglia, 16 in Liguria.