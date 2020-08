Brescia Sampdoria Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Brescia e Sampdoria apre l’ultima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, con due giornate di anticipo, da parte della Juventus, tra oggi e domani cala il sipario sulla Serie A TIM. Si parte alle 18.00 col primo anticipo tra il Brescia e la Sampdoria.

Leggi anche –> Ciro Immobile da record: ha vinto la Scarpa d’Oro – VIDEO

Le due squadre onoreranno l’impegno sebbene non abbiano più nulla da chiedere a questo campionato: il Brescia dopo solo un anno di Serie A torna nel campionato cadetto, la Samp già salva è reduce da una serie di sconfitte consecutive. Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Leggi anche –> Roberto Baggio, grave lutto per l’ex calciatore – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Brescia Sampdoria: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 18.00 del 1 agosto 2020 allo stadio Rigamonti di Brescia tra i padroni di casa e la Sampdoria è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Brescia e Sampdoria su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Negli undici precedenti in terra lombarda, tre sono le vittorie doriane, realizzate nel 1967, nel 1986 e nel 2005, quattro le vittorie dei padroni di casa e altrettanti sono stati infine i pareggi.

Brescia Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Lopez e Ranieri hanno ultimato le loro scelte in vista dell’ultimo impegno di campionato. Queste le formazioni:

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mateju, Semprini; Spalek, Tonali, Zmrhal, Dessena; Torregrossa, Ayé.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella.