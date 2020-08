Belen, lo sfogo di mamma Veronica genera il caos: “Le bugie fanno male”

Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, si è lasciata andare ad un duro sfogo contro i bugiardi, si riferiva a Stefano de Martino?

Sappiamo tutti del momento delicato che sta vivendo Belen Rodriguez dopo la separazione da Stefano De Martino. La bella argentina in questi giorni complicati si è rifugiata nell’abbraccio sempre caloroso della famiglia. A darle supporto anche pubblico in un primo momento è stato il fratello Jeremias, ma anche gli altri componenti della famiglia le si sono stretti attorno per proteggerla da critiche e illazioni.

Qualche tempo fa la mamma di Belen, Veronica Cozzani, ha risposto alle curiosità dei fan dicendo loro che sarà sempre dalla parte dei figli. Nella separazione dunque non può che dare sostegno e appoggio alla modella argentina, al di là di quelle che sono le motivazioni che hanno portato a questa crisi. Un comportamento naturale per una madre che vuole e vorrà sempre bene alla sua famiglia ed ai suoi figli.

Belen, lo sfogo di mamma Veronica è rivolto a De Martino?

Nelle scorse ore proprio un post di Veronica ha generato un caos mediatico. La donna ha scritto: “Ho appreso che chi non ti cerca non sente la tua mancanza e che chi non sente la tua mancanza non ti ama. Che la vita decide chi entra nella tua vita, ma che tu decidi chi ne esce. Che la verità fa male una sola volta, mentre le bugie fanno sempre male”. Inevitabile che un simile sfogo venisse interpretato come una frecciata all’ex genero. Tuttavia Veronica ha smentito che si riferisse a De Martino ed ha chiarito che questa riflessione riguarda la sua vita. Quando le hanno chiesto se ci fossero problemi con Gustavo, lei decisamente ha detto di no, spiegando che si tratta di una semplice riflessione.