Atalanta Inter Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Atalanta e Inter è il big match dell’ultima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Appuntamento con una super sfida questa sera alle 21.45: per l’ultima giornata del campionato di Serie A TIM si affrontano infatti la seconda e la terza della classe, ovvero Atalanta e Inter, che lottano quindi per la piazza d’onore.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Dopo la ripresa del campionato, fermato dal lockdown Coronavirus, i padroni di casa sono stati coloro che insieme al Milan hanno collezionato il maggior numero di punti, andando appunto a scalfire il secondo posto.

Atalanta Inter: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 1 agosto 2020 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo tra i padroni di casa dell'Atalanta e l'Inter è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Sfida numero 118 in Serie A e bilancio decisamente favorevole all’Inter: 62 vittorie, 31 pareggi e 24 successi per i bergamaschi. Ma nelle ultime quattro sfide, i nerazzurri milanesi non hanno mai vinto: tre pareggi e una sconfitta.

Atalanta Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Conte hanno ultimato le loro scelte in vista dell’ultimo impegno di campionato. Queste le formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Gomez, D.Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Young; Barella; R. Lukaku, L. Martinez.