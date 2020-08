Arsenal Chelsea finale FA Cup: streaming formazioni diretta

La partita tra Arsenal e Chelsea è valida come finale della FA Cup: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Pomeriggio di grande calcio internazionale oggi con un match davvero imperdibile: si sfidano infatti nella finale della FA Cup due gloriose squadre londinesi nel derby tra Arsenal e Chelsea in uno stadio mitico come quello di Wembley.

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Due bacheche ricchissime: in quella dell’Arsenal, 13 campionati, 13 coppe nazionali, 2 coppe di Lega, una Coppa delle Coppe e 1 Coppa delle Fiere, quella del Chelsea conta sei scudetti, 8 coppe nazionali, 5 coppe di Lega, una Champions, due Coppa delle Coppe, due Coppa Uefa e una Supercoppa Europea.

Arsenal Chelsea: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questo pomeriggio alle alle ore 18.30 al Wembley Stadium tra Arsenal e Chelsea è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato.



Questa è l’ottava finale tra le due squadre, con l’Arsenal che ha trionfato quattro volte contro le tre del Chelsea. Per i primi, due vittorie in FA Cup nel 2002 e nel 2017 e due nella Community Shield. Il Chelsea risponde con la vittoria della Coppa Uefa lo scorso anno a Baku, una Community Shield e una in Coppa di Lega.

Arsenal Chelsea in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Arteta e Lampard hanno dunque completato le scelte di questa sera. Queste le formazioni:

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Holding, David Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Pulisic.