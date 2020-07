X Factor, arrestato ex concorrente: “E’ uno stupratore seriale”

Un ex concorrente di X Factor è stato arrestato con una terribile accusa: avrebbe stuprato decine di donne. Ecco il retroscena.

Si riaccendono i riflettori su X Factor, ma stavolta non per questioni di musica e spettacolo, bensì per i terribili crimini commessi da un ex concorrente del talent show.

Da X Factor al carcere

La notizia sta facendo il giro del web (e non solo) e ha subito destato grande scalpore, soprattutto tra i fan di X Factor, i quali stentano a credere che un individuo del genere sia fatto largo tra le tante aspiranti celebrità che ogni anno partecipano ai provini.

L’ex concorrente in questione, infatti, è stato arrestato con l’accusa di aver violentato decine di donne (alcune delle quali prive di conoscenza, dopo essere state da lui costrette ad assumere alcol). I suoi atti criminali sono andati avanti per ben 22 anni. Il “mostro” risponde al nome di Phillip Blackwell e ha 56 anni: si era presentato a X Factor con un pezzo degli Spandau Ballet. In particolare, aveva partecipato a un’audizione per X Factor UK nel 2008, ma non aveva poi superato le selezioni. Oggi si trova in carcere, e probabilmente ci resterà ancora a lungo.

