Uomini e Donne, rottura tra Riccardo e Ida: il motivo della scelta

Novità in vista per la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano con i due che si sarebbero lasciati: parla l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Crisi in atto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Così lo stesso uomo si è confessato ai microfoni de “Il Magazine di Uomini e Donne” in un’intervista sulla crisi con la donna. Dopo momenti sereni trascorsi durante il lockdown che hanno vissuto anche insieme, qualcosa è successo tra i due con alcune incomprensioni davvero feroci. Riccardo non vuole tornare sull’argomento preferendo così il silenzio dopo alcuni litigi della coppia.

Uomini e Donne, l’annuncio di Riccardo

Non si è voluto sbottonare più di tanto e così Riccardo ha svelato al Magazine del programma soltanto pochissime dichiarazioni: “Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida, neanche dopo le sue dichiarazioni. Al momento vorrei solo silenzio e pace. E stare con la mia famiglia”. I prossimi giorni saranno decisivi per capire ciò che sarebbe successo tra i due. Nelle ultime ore lo stesso cavaliere ha pubblicato un nuovo post su Instagram parlando anche della felicità.