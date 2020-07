Temptation Island, Sofia e Alessandro si lasciano: i motivi

Sofia e Alessandro hanno lasciato Temptation Island circa un mese fa: l’uomo ha svelato di essere confuso per capire se continuare o meno con lei

Altre novità importanti ad un mese dal falò di confronto finale tra Sofia e Alessandro, la coppia di Temptation Island che si è lasciata dopo la partecipazione al programma di Canale5. L’uomo ha svelato tutti i dettagli nell’intervista rilasciata a Filippo Bisciglia parlando di una grossa delusione. Inoltre, lo stesso Alessandro ha rivelato di non farcela da solo e di sentire la mancanza di Sofia. Al momento la situazione è in una fase di stallo senza novità chiare in vista del futuro. Sofia vorrebbe ritornare insieme a lui con i due che hanno passato venti giorni dopo il falò di confronto. I motivi della rottura sarebbero relativi alla famiglia dello stesso Alessandro, secondo la versione della donna.

Temptation Island, il futuro di Sofia e Alessandro

Dopo un mese dal falò di confronto Alessandro è così confuso dopo esser uscito insieme alla donna. L’uomo, però, non sa quale decisione prendere in vista della sua storia d’amore. Nonostante giornate trascorse in maniera serena insieme a lei, Alessandro continua a pensare a ciò è successo nella casa del programma di Canale5. Ora la coppia dovrebbe ritrovare serenità per poi analizzare il tutto con calma.