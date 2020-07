Sub morto | orrore a Isola Rossa | barca gli trancia una gamba

È tremenda la fine toccata ad un sub morto dopo che una imbarcazione lo ha investito. L’uomo perde di netto una gamba e litri e litri di sangue.

Un sub morto in maniera orribile a seguito di un grave incidente ad Isola Rossa. È il tremendo e tragico bilancio di quanto successo nella giornata di giovedì 30 luglio 2020 nelle acque della Sardegna. Il sub morto si trovava nel bel mezzo di una immersione.

LEGGI ANCHE –> Tenta di vendere un bambino in spiaggia | il piccolo aveva 2 anni

Una delle tante fatte in passato, dal momento che si apprende che era molto esperto del campo. Purtroppo in quello stesso momento sul suo percorso è sopraggiunto un turista proveniente da Milano e che era ai comandi di una barca. Quest’ultimo non si è accorto della presenza del sommozzatore e lo ha investito in pieno. L’elica dell’imbarcazione ha tranciato di netto una gamba all’uomo in acqua, dando il via ad una inarrestabile emorragia. E così il sub è morto dissanguato. Il turista lombardo si è subito fermato per cercare di prestare immediato soccorso alla vittima, trasportandola a bordo per portarla a terra.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Covid, in Spagna preoccupano i nuovi focolai: limitato l’accesso in spiaggia

Sub morto, tragedia ad Isola Rossa: morte orrenda per lui

Purtroppo però il sub aveva già perso la vita. Su quanto accaduto stanno ora indagando le forze dell’ordine, con il procedimento che vede impegnati la Guardia Costiera ed i Carabinieri facenti fare della Compagnia di Valledoria. Indaga anche la Procura di Tempio Pausania, che ha aperto un fascicolo ufficiale su questa tragedia. Possibile che l’uomo che ha investito il sub venga interessato da delle ipotesi di reato, ma come atto dovuto. Sembra infatti evidente la non volontarietà in quanto successo.

LEGGI ANCHE –> Scoperta agghiacciante in vacanza: famiglia trova ossa umane in spiaggia