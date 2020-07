Romina Power, il ricordo di Taryn e papà Tyron commuove tutti

Romina Power pubblica una foto dell’infanzia in cui si trova con la sorella ed il papà, un ricordo dell’infanzia che fa commuovere tutti.

La vita di Romina Power è stata sempre al centro dei riflettori, ricca di notorietà, successo e denaro. Potrebbe sembrare una vita da sogno, quella che tanti vorrebbero e inseguono, ma nel privato la cantante americana ha anche dovuto affrontare tanti momenti difficili. Quando aveva appena 4 anni, i suoi genitori –Tyron Power e Linda Christian – hanno divorziato e per lei è cominciata una vita fatta di continui spostamenti. Due anni più tardi il padre è morto d’infarto.

Leggi anche ->Romina Power, cinquant’anni dopo le nozze con Al Bano: il messaggio commovente

Negli anni della crescita, dunque, la mamma e la sorella Taryn sono diventati gli unici due punti di riferimento della sua vita. La felicità è giunta quando ha conosciuto e si è innamorata di Al Bano. I due hanno recitato e cominciato a cantare insieme, quindi è giunto il matrimonio e la famiglia. Tutto sembrava perfetto e lo era, ma nel 1994 un altro dramma ha sconvolto per sempre la sua vita: la figlia Ylenia è scomparsa mentre erano in viaggio negli Stati Uniti.

Leggi anche ->Romina Power, il dolce messaggio per Ylenia: “Il mio cuore ancora ti cerca”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Romina Power, il ricordo d’infanzia commuove tutti

Visualizza questo post su Instagram L’albero della vita 💚 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 31 Lug 2020 alle ore 9:50 PDT

Gli ultimi anni, con la separazione da Al Bano e il desiderio mai avverato di riabbracciare la figlia sono noti a tutti. In questa fase della vita i figli e la sorella Taryn sono rimaste le sue ancore. Purtroppo questa è venuta a mancare lo scorso mese e con lei anche l’ultimo tassello di quella famiglia d’origine e di quella infanzia che le hanno permesso di formarsi come donna.

Normale quindi che in questo periodo Romina possa essere nostalgica ed il suo profilo Instagram ne è la prova. Le ultime foto riguardano tutte quel periodo, la giovinezza, la complicità con la sorella e i sogni di una ragazzina che si affaccia al mondo. L’ultima in particolare è pregna di emozioni. Il padre tiene in braccio lei e la sorella, le bimbe sono sorridenti e felici. Accanto Romina scrive: “L’albero della vita”.