PSG Lione Finale Coppa di Lega: streaming formazioni diretta

La partita tra PSG e Lione è valida come finale di Coppa di Lega in Francia: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Serata di grande calcio internazionale oggi con un match davvero imperdibile: Paris Saint Germain e Olympique Lione si giocano infatti la finale di Coppa di Lega in Francia ed è un match che riguarda da vicino anche l’Italia.

Infatti, le due squadre transalpine sono le prossime avversarie dell’Atalanta e della Juventus in Champions League: i nerazzurri bergamaschi sono già nella Final Eight, i bianconeri devono rimontare lo zero a uno dell’andata. Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

PSG Lione: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questa sera alle alle ore 21.10 allo Stade de France di Parigi tra i padroni di casa del Paris Saint Germain e il Lione è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato.

Anche i tifosi italiani dunque sono molto interessati a questa sfida: di fronte la squadra parigina che ha dominato negli ultimi anni in patria e cerca il terzo trofeo stagionale e quella della terza città di Francia, allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex mister romanista Rudi Garcia.

PSG Lione in diretta: le formazioni di questa sera

Tuchel e Garcia hanno dunque quasi completato le scelte di questa sera, c’è un assente di lusso: Mbappé. Queste le formazioni:

PSG (4-2-4): K.Navas; Dagba, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Verratti, Gueye; Di Maria, Sarabia, Icardi, Neymar.

LIONE (3-5-2): Tatarusanu; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Mendes, Aouar, Guimaraes, Cornet; Dembelé, Depay.