La sempre bellissima Michelle Hunziker pubblica uno scatto che la ritrae mentre gioca in acqua e sorride, i fan rimangono senza parole.

L’estate è giunta con il suo caldo asfissiante e tutti noi adesso facciamo una fatica enorme a continuare le nostre attività quotidiane. Con temperature così elevate, infatti, l’unico desiderio è quello di fare un tuffo in mare da una delle nostre strepitose spiagge e godersi un po’ di relax su una sdraio con la brezza marina che ci dona un minimo di sollievo dalla calura estiva.

Leggi anche ->Michelle Hunziker, vacanze selvagge: “Ma che meraviglia”

Per la maggior parte degli italiani, l’idea di andare a godersi delle vacanza a mare è ancora un pensiero lontano qualche settimana, per altri (visto anche il 2020 atipico che abbiamo vissuto) potrebbe anche rimanere un sogno di mezz’estate. Diversa la situazione per vip e personaggi dello spettacolo. Per loro, infatti, al momento c’è una pausa forzata dai palinsesti televisivi e non c’è migliore occasione per cercare un po’ di pace e serenità in mezzo ad ombrelloni e onde.

Leggi anche ->Michelle Hunziker, le foto al mare col seno “nuovo” lasciano senza parole

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Michelle Hunziker: le foto in acqua fanno impazzire i fan

Ne sta approfittando sicuramente Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è da tempo in vacanza con la famiglia e si gode il privilegio di poter stare in totale serenità. Le sue foto in spiaggia o in barca sono commentate e apprezzate da milioni di italiani che hanno la possibilità di ammirarla mentre si fa un bagno o si occupa di uno dei figli. L’ultimo scatto postato su Instagram mostra alla perfezione come questi giorni di mare siano rigeneranti.

La foto mostra Michelle mentre gioca in acqua generando degli schizzi verso l’autore della foto. Nel suo viso è possibile vedere il divertimento che sta provando in quel momento e dalle sue parole arriva la conferma che il mare è l’unico rimedio al caldo soffocante di questi giorni: “Un po’ di “frescura” nel caldo di questi giorni!”. I fan le danno ragione e non perdono l’occasione per farle dei complimenti per la sua bellezza, per la sua solarità e per la sua semplicità.