Meteo agosto 2020 in Italia: temperature e che tempo farà a Ferragosto?

Le previsioni meteo per tutto il mese di agosto 2020 in Italia. Che cosa ci aspetta per Ferragosto? Che tempo farà? E come saranno le temperature?

Che tempo farà ad agosto? Saremo sempre nel pieno di questo caldo torrido con temperature bollenti oppure torneremo al fresco di metà luglio?

Le previsioni meteorologiche per il mese più caldo dell’estate parlano chiaro. Sarà tutto molto strano, una giostra meteo che ci porterà a ondate di calura africana, alternate a piogge e temporali anche violenti improvvisi.

Previsioni meteo agosto 2020

Come riportano gli esperti de IlMeteo.it il mese di agosto inizierà in modo turbolento. Nei prossimi giorni dovremo abituarci al caldo. Un’ondata anticiclonica infatti, direttamente dai tropici, porterà aria calda dall’entroterra di Algeri verso il nostro paese.

Il meteo ad agosto in Italia inizia quindi all’insegna del caldo torrido e soprattutto molto umido. Passando infatti sul Mediterraneo questa ondata di calore si caricherà di energia che potrebbe scatenare dei temporali intensi.

Sembra che dal 2 agosto, ma soprattutto nella giornata di lunedì inizierà un’ondata di maltempo molto turbolenta per via di un vortice ciclonico. Che tempo farà? Prepariamoci a dei temporali improvvisi insomma, con aria fresca in quota che potrebbe anche portare a fenomeni temporaleschi piuttosto violenti. Non si esclude qualche grandinata soprattutto nelle regioni del nord come Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Che tempo farà a Ferragosto?

Le previsioni meteo a lungo termine per il mese di agosto, soprattutto per quanto riguarda che tempo farà a Ferragosto, sono incerte.

Dopo questa ondata temporalesca pare che tutto tornerà nella norma. Le condizioni meteorologiche quindi vedono caldo e alta pressione, come da modelli, con una stabilità atmosferica più o meno su tutta Italia.

Forse, ma tutto sarà da confermare, farà meno caldo e le temperature si abbasseranno di qualche grado, ma è presto per dirlo con certezza.

Le previsioni fino a fine mese

Questa condizione di stabilità meteo per agosto dovrebbe proseguire poi fino alla fine del mese, soprattutto al Centro e al Sud. Nessuna precipitazione in vista e in alcuni casi si prevedono anche lunghi periodi di siccità.

Al nord invece le condizioni sono un po’ diverse per via di qualche corrente umida dall’Atlantico che potrebbe innescare i famigerati temporali di calore, soprattutto in montagna.

(Fonte Immagini Adobe Stock Photo)