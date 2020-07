Matteo Salvini a processo: “Mi sono svegliato inc***ato” – VIDEO

Il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini andrà a processo per il caso Open Arms: “Mi sono svegliato inc***ato”.

Intervistato su 7 Gold il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini stamattina è tornato su quanto accaduto ieri al Senato. L’aula di Palazzo Madama ha infatti votato a favore dell’autorizzazione al processo per il caso Open Arms.

L’ex ministro evidenzia: “Mi sono svegliato come sono andato a letto ieri, tranquillo, un po’ inc***ato, ovviamente, per aver subito un’ingiustizia senza senso”. Poi aggiunge: “Bloccare gli sbarchi, combattere gli scafisti, ridurre i morti, i dispersi, dimezzare gli arrivi di clandestini. Non chiedevo una medaglia ma rischiare 15 anni di carcere per processo aggravato e continuato mi sembra una follia”.

Nel suo intervento in Aula di ieri, Matteo Salvini ha attaccato duramente il governo e gli ex alleati pentastellati: “I processi non fanno paura alla Lega”, ha ribadito. Quindi ha lanciato un monito: “Il tempo è galantuomo, oggi a me e domani a voi”. Decisivo ieri in aula è stato il voto dei rappresentanti di Italia Viva. Matteo Renzi ha sottolineato: “Salvini non ha agito per interesse pubblico, ma per aumentare consenso e follower sui social”.