Un giovane perde la vita nel corso di un incidente stradale a Monza. Schianto fortissimo tra la sua auto ed un camion che si trovava di traverso in strada.

Un tremendo incidente stradale presso Monza è costato la vita ad un giovane. La vittima si chiamava Fabio Carzaniga ed aveva 27 anni. Nel corso di stanotte l’auto su cui viaggiava è andata a schiantarsi contro un camion che occupava la carreggiata e che risultava fermo in diagonale.

Sull’asfalto sono bene evidenti i segni lasciati dalla vettura del giovane morto, il quale ha tentato una manovra disperata per evitare lo scontro. Purtroppo non ci è riuscito e ha perso la vita. Teatro di questo terribile incidente stradale a Monza è la strada provinciale 41, presso la località brianzola di Usmate Velate. L’impatto ha avuto luogo alle prime luci di venerdì 31 luglio, all’alba. Carzaniga risiedeva Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. Stava viaggiando su una Opel assieme ad un suo amico di Bollate, nel Milanese. Alla guida c’era lui e tutto è risultato vano. Il 27enne è deceduto sul colpo, l’incidente ha lasciato disseminati diversi rottami sul fondo stradale a causa della violenza dell’impatto.

Incidente stradale Monza, schianto fortissimo: Fabio muore sul colpo

A nulla è valso l’intervento immediato di una automedica e di ben tre ambulanze. Il personale sanitario ha trovato Fabio ormai morto. Sono sopraggiunti anche i carabinieri di Monza ed Arcore, i quali hanno svolto i rilievi del caso. L’amico della vittima è attualmente in gravi condizioni all’ospedale ‘San Gerardo’ di Monza. Nessuna conseguenza fisica per il conducente del tir, che ora dovrà spiegare però i motivi della pericolosa manovra compiuta che ha originato l’incidente.

