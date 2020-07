Immigrati sventano rapina | inseguono ed acciuffano i ladri

Grazie a due immigrati che sventano una rapina, un uomo ha potuto riappropriarsi del maltolto. L’episodio è avvenuto a Milano, questi i protagonisti.

Due immigrati sventano una rapina a Milano. Il fatto ha avuto luogo nella giornata di ieri, con un cittadino proveniente dal Togo ed un altro originario del Senegal che hanno inseguito due giovani algerini.

L’intervento del senegalese e del togolese è risultato provvidenziale e grazie a loro la polizia ha potuto arrestare i malfattori. Vittima del colpo un italiano 50enne, che per una distrazione aveva lasciato aperta la propria vettura. L’uomo era impegnato alla colonnina automatica per pagare il tagliando del parcheggio. Ma al suo ritorno i ladri si trovavano all’interno dell’abitacolo. Stavano arraffando tutto il possibile di valore e subito dopo si sono dati alla fuga. Il proprietario li ha inseguiti e con grande sorpresa ha trovato i due buoni samaritani che erano riusciti a fermare i malviventi. L’intervento provvidenziale si è verificato all’interno della fermata della metropolitana a Caiazzo.

Immigrati sventano rapina, il loro intervento è decisivo

Lì i maghrebini avevano cercato di confondersi tra la gente. Uno di loro era minorenne, ha 17 anni e nel tentativo di riguadagnare la libertà si è servito di spray urticante. Il suo tentativo è risultato però vano. L’altro invece ha 25 anni. Il minore aveva con sé un orologio sottratto nell’auto. Entrambi sono stati arrestati e sono indagati per furto e per altri reati. E tutto grazie a degli immigrati che sventano una rapina mettendo a rischio la propria incolumità. I due eroi hanno ricevuto i complimenti dalla polizia e dalla vittima di questo colpo per fortuna mancato. E da loro giunge un bell’esempio di altruismo.