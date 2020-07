Josip Ilicic moglie, chi è la compagna dell’attaccante dell’Atalanta protagonista di alcune voci riguardo al momento non felice del calciatore.

Tra i protagonisti della strepitosa stagione dell’Atalanta, che è in corsa per approdare ai quarti di finale di Champions League e che lotta gomito a gomito con l’Inter per il secondo posto finale (tra l’altro ci sarà proprio questo derby lombardo nell’ultima giornata di Serie A, n.d.r.) c’è senza dubbio Josip Ilicic.

Lo sloveno però è finito di colpo in naftalina, con l’allenatore del club orobico, Gian Piero Gasperini, che ha addotto a dei problemi personali in relazione all’attaccante sloveno. E subito sono sorte delle voci che riguardano dei presunti problemi che Ilicic avrebbe con sua moglie. Problemi che da Bergamo prontamente smentiscono. Lo score del 31enne ex Palermo e Fiorentina parla di 15 gol e 8 assist in 26 presenze di campionato e di 5 reti ed un assist in 7 gare in Europa. Il calciatore però è fuori causa dallo scorso 14 luglio e ha saltato cinque gare di fila.

👩‍👧‍👧🌹🌹🌹❤️

Ilicic moglie, chi è Tina Polovina

Lui è sposato da diverso tempo con Tina Polovina, che lo ha reso papà di Sofia nel 2016 e di Victoria nel 2018. La donna in passato ha praticato atletica leggera a livelli professionali. L’incontro con il mancino dell’Atalanta è datato 2009 ed i due fanno coppia fissa da allor, con 11 anni di fidanzamento e 3 di matrimonio. Lei ha anche avuto un impiego al Ministero dell’Istruzione in Slovenia, patria sua e del marito. Poc’altro si sa di Tina, tranne che è davvero di bell’aspetto. La speranza è che il rapporto tra lei ed Ilicic non sia in discussione e che le problematiche di natura personale che stanno condizionando il giocatore possano essere presto superate.

