In provincia di Torino una guardia giurata uccide la moglie per poi ammazzarsi a sua volta. L’arma del delitto è la pistola utilizzata per il suo lavoro.

Una guardia giurata uccide la moglie e poi si toglie la vita. L’omicidio suicidio, l’ennesimo registrato solamente negli ultimi tempi in Italia, ha avuto luogo in Piemonte. Ed in particolare a Vinovo, in provincia di Torino.

L’uomo ha sparato alla donna utilizzando la sua pistola di ordinanza. Poi con la stessa arma si è ammazzato. Diversi gli spari uditi da parte di alcuni vicini di casa. Proprio da loro è partita una chiamata di emergenza rivolta ai carabinieri di stanza nella vicina Moncalieri. I militari, una volta fatta irruzione in casa dell’uomo, hanno compiuto la tragica scoperta. Questa guardia giurata che uccide la moglie a sangue freddo, presumibilmente a seguito di un litigio in un periodo per la coppia difficile, come detto non rappresenta un caso isolato. Nel corso del solo mese di luglio sono stati diversi gli episodi di sangue in famiglia che si sono conclusi con un omicidio suicidio da parte di uomini che non hanno saputo controllare il proprio astio nei confronti delle loro compagne.

Guardia giurata uccide moglie, è l’ultimo omicidio suicidio tra partners in ordine di tempo

L’avvenimento più recente in tal senso è avvenuto sempre in Piemonte, a Villata. Si tratta di una località della provincia di Vercelli, dove lo scorso 22 luglio due anziani sono stati ritrovati privi di vita all’interno della loro camera da letto. Non erano sposati, da quanto risulta. A fare fuoco lui, 76 anni, verso la donna di 73. Una volta ammazzata lei, l’uomo si è poi suicidato. I motivi di questi tragici epiloghi il più delle volte sono rappresentati da situazioni di tipo passionale e dalla gelosia.

