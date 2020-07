Elisabetta Canalis | splendida in barca | quel costume fa sognare | FOTO

Che meraviglia Elisabetta Canalis. La sarda è in vacanza nella sua terra d’origine e dà spettacolo in questo modo su Instagram. I followers sono estasiati.

Costume arancio e posa aerodinamica per Elisabetta Canalis, che in barca si sta godendo il mare che divide la sua Sardegna dalla Corsica. L’attrice ed imprenditrice da alcune settimane è tornata in Italia per trascorrere le vacanze estive. Lei risiede stabilmente a Los Angeles assieme al marito, il chirurgo italo-statunitense Brian Perri, e la loro figlia Skyler Eve. Un pò l’estate che rappresenta il periodo più indicato per rivedere la sua famiglia ed un pò la preoccupante situazione pandemia negli States stanno facendo modo che per la ex velina il soggiorno nel nostro Paese stia durando a lungo.

Visualizza questo post su Instagram Orange is the new black Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 31 Lug 2020 alle ore 1:01 PDT

Lei è come sempre un vero e proprio schianto. Bellissima, dal fisico di quelli da togliere il respiro. Allenatissima, tonica, dalla pelle liscia e dalle curve al posto giusto. La Eli è anche più bella di quando faceva la velina, ruolo che tra l’altro le è rimasto ‘ad honorem’ nell’immaginario collettivo di milioni e milioni di italiani. Uno splendore davvero indescrivibile, e quanto è fortunato Brian Perri ad avere accanto una donna così.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 29 Lug 2020 alle ore 10:33 PDT

Che tra l’altro non fa leva solamente sul fisico ma anche sulla sensibilità e sul saper far funzionare la mente. Prerogativa che purtroppo, all’apparire, non sembra proprio di tutte le starlette che costellano la galassia di Instagram. La Canalis fa beneficenza ed è molto attiva in particolare quando si tratta di difendere i diritti degli animali, essendo una testimonial dell’associazione animalista internazionale PETA.