Non c’è niente da fare per Martina, una giovane che aveva trascorso una serata fuori con gli amici come tante altre volte. Una crisi respiratoria la stronca.

Una amatissima e bellissima ragazza è morta a causa di una crisi respiratoria. Lei si chiamava Martina Manuzzi e ha avuto un malore letale a seguito di una serata trascorsa fuori con gli amici, a Rimini.

Dopo essere tornata a casa Martina, che aveva 18 anni, ha perso i sensi senza riprendersi più. I genitori hanno chiamato una ambulanza facendo scattare subito un ricovero urgente. E purtroppo la permanenza in ospedale non è servita a niente, portando la ragazza a spegnersi per sempre a distanza di qualche giorno dal manifestarsi della fatale crisi respiratoria.

Crisi respiratoria, per Martina la fine è inesorabile

Lei soffriva d’ansia e questa condizione non ha fatto altro che aggravare la situazione. Tutti coloro che la conoscevano sono sgomenti. L’istituto Alberghiero ‘Severo Savioli’ ha rilasciato un messaggio di dolore e di cordoglio. In esso Martina viene descritta come una ragazza dolce e generosa e come una studentessa esemplare. La madre ed il padre della sfortunata 18enne hanno dato il loro consenso affinché venissero espiantati gli organi. che ora permetteranno ad altre persone di salvarsi e di vivere. I funerali sono fissati quest’oggi alle ore 15:00 nella chiesa Cuore immacolato di Maria Santissima. Il dolore e l’incredulità hanno colpito tutta la comunità di appartenenza di questa giovane sfortunata, a cominciare dalla sua famiglia.

