Cosenza, terribile incidente in galleria sulla 106: un morto e un ferito grave

Gravissimo incidente a Montegiordano, in provincia di Cosenza: un’auto si è schiantata contro un pullman in galleria sulla 106.

La statale 106 continua a mietere vittime. Il bilancio dell’ultimo gravissimo incidente, avvenuto in Galleria Vittoria a Montegiordano (Cosenza) intorno all’una della scorsa notte, è di un morto e un ferito grave. Due amici, entrambi campani, viaggiavano a bordo di una Ford Mondeo bianca che, stando a una prima ricostruzione, si è scontrata contro la parte posteriore di un autobus di linea partito dalla Puglia e diretto in Sicilia, per poi finire la sua corsa contro un muro di cemento.

L’ennesimo incidente sulla strada della morte

Il terribile incidente è costato la vita a Valentino Joseph Buonfino, 24enne di Avellino che era alla guida della berlina. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: è spirato all’interno dell’ambulanza del 118 di Trebisacce, che lo stava trasportando d’urgenza presso il Pronto soccorso della Ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano, politraumatizzato e con evidenti ferite in diverse parti del corpo. Il violentissimo impatto contro la barriera in cemento armato del traforo gli è stato fatale.

L. G., 23 anni sempre di Avellino che viaggiava al fianco dell’amico, è in prognosi riservata e sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale “Giovanni Paolo II” della vicina Policoro in Lucania, dove è arrivato con un’altra ambulanza. I medici del pronto soccorso, guidati dal primario Rocco Di Leo, lo hanno stabilizzato e sottoposto a tutti gli esami diagnostici e strumentali di routine per poi trasferirlo, considerando il grave quadro clinico, nell’Unita di Anestesia e rianimazione.

Quanto alle cause dell’incidente, si ipotizza un colpo di sonno dello sfortunato conducente o un attimo di distrazione o ancora la velocità sostenuta: l’auto ha battuto contro un piccolo “marciapiede” della galleria per poi finire contro la spalla della stessa, tamponando un bus che viaggiava anch’esso in direzione sud e i cui passeggeri, a parte il grande spavento, sono rimasti fortunatamente illesi. Il cadavere di Valentino Joseph Buonfino resta custodito all’Ospedale di Rossano a disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari guidata dal Procuratore capo facente funzioni Simona Manera, che nelle prossime ore deciderà se ordinare l’esame autoptico o restituire la salma ai familiari per i funerali e una degna sepoltura.

EDS